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На мосту Метро в Киеве полиция устроила стрельбу

В результате стрельбы в Киеве потерпевших и жертв нет

сегодня, 01:30
Автор:

• Ольга Чародий

На мосту Метро в Киеве полиция устроила стрельбу

В среду вечером сотрудники полиции на мосту Метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, который пытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На Броварском проспекте остановили автомобиль для проверки документов. Один из правоохранителей заметил в салоне автомобиля пистолет. При этом водитель, общаясь с полицейскими, заметно нервничал, а потом нажал на педаль газа и уехал.

"В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца, при этом его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины. Однако беглец не реагировал на законные требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля", - отметили в полиции.

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Как ранее сообщали "Комментарии", в Мукачево (Закарпатье) произошла перестрелкаПо информации правоохранителей, сообщение о перестрелке по ул. Сеченова им поступило около 10:00. Звонивший рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на внедорожниках стреляли  друг в друга, после чего быстро скрылись с места ЧП. По данным полиции, с огнестрельными ранениями в больницах сейчас находится два человека: 24-х и 40-летний местные жители. По данному факту продолжается расследование. Согласно неподтвержденной информации, стрельбу могли открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В Харькове также произошла перестрелка, в результате которой один из преступников взорвал себя. На улице Клочковской, невзирая на толпу людей на территории супермаркета, мужчина достал оружие и на парковке открыл огонь по двум людям. Один из них умер в карете скорой. Стрелок скрылся на черном внедорожнике Toyota RAV4. Отъехав на несколько километров, преступник поджег авто и бросил там часть оружия. Мужчина попытался бежать в сторону Новой Баварии, но возле Южного вокзала его заметили патрульные: во время задержания стрелок достал гранату и взорвал себя.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-stoliczi-speczpriznachenczi-strilyali-po-kolesax-shhobi-zupiniti-ozbrojenogo-vodiya-vtikacha/
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