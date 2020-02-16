Катастрофа «МАУ»: секретарь СНБО отправился в Иран обсудить расследование

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Секретарь
Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пребывает с
рабочим визитом в Иране по делам расследования сбитого украинского самолета "МАУ". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так,
Данилов пробудет в стране до 17 февраля. Главная цель визита – обсудить проблемные
вопросы расследования катастрофы украинского самолета "МАУ", сбитого ракетами в Иране 8 января.
Отметим, что секретарь СНБО прибыл в страну по приглашению секретаря Высшего
совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. Также
сообщается, что сегодня Данилов возложил цветы на месте крушения украинского
лайнера вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иране Сергеем
Бурдиляком. В память о жертвах жуткой авиакатастрофы также зажгли свечи в храме.
Напомним,
иранская сторона признает необходимость участия украинской стороны для
объективного расследования крушения самолета, поэтому в страну пригласили делегата от украинского СНБО, чтобы обговорить ход расследования. Как заявили в Иране,
необходимо наладить сотрудничество с украинскими
чиновниками, потому что это поможет определить причины и обстоятельства ракетного выстрела.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что Иран исключил передачу "черных ящиков" сбитого
самолета "МАУ" Украине.
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