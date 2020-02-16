Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 16.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Катастрофа «МАУ»: секретарь СНБО отправился в Иран обсудить расследование
НОВОСТИ Все новости

Катастрофа «МАУ»: секретарь СНБО отправился в Иран обсудить расследование

Секретарь СНБО Алексей Данилов возложил цветы на месте крушения самолета "МАУ" в Иране

сегодня, 17:45
Автор:

• Таисия Ерохина

Катастрофа «МАУ»: секретарь СНБО отправился в Иран обсудить расследование

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пребывает с рабочим визитом в Иране по делам расследования сбитого украинского самолета "МАУ". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, Данилов пробудет в стране до 17 февраля. Главная цель визита – обсудить проблемные вопросы расследования катастрофы украинского самолета "МАУ", сбитого ракетами в Иране 8 января. Отметим, что секретарь СНБО прибыл в страну по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. Также сообщается, что сегодня Данилов возложил цветы на месте крушения украинского лайнера вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком. В память о жертвах жуткой авиакатастрофы также зажгли свечи в храме.

Напомним, иранская сторона признает необходимость участия украинской стороны для объективного расследования крушения самолета, поэтому в страну пригласили делегата от украинского СНБО, чтобы обговорить ход расследования. Как заявили в Иране, необходимо наладить сотрудничество с украинскими чиновниками, потому что это поможет определить причины и обстоятельства ракетного выстрела.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Иран исключил передачу "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ" Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.rnbo.gov.ua/news/3485.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...