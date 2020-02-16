Катастрофа «МАУ»: секретарь СНБО отправился в Иран обсудить расследование

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пребывает с рабочим визитом в Иране по делам расследования сбитого украинского самолета "МАУ". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, Данилов пробудет в стране до 17 февраля. Главная цель визита – обсудить проблемные вопросы расследования катастрофы украинского самолета "МАУ", сбитого ракетами в Иране 8 января. Отметим, что секретарь СНБО прибыл в страну по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. Также сообщается, что сегодня Данилов возложил цветы на месте крушения украинского лайнера вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком. В память о жертвах жуткой авиакатастрофы также зажгли свечи в храме.

Напомним, иранская сторона признает необходимость участия украинской стороны для объективного расследования крушения самолета, поэтому в страну пригласили делегата от украинского СНБО, чтобы обговорить ход расследования. Как заявили в Иране, необходимо наладить сотрудничество с украинскими чиновниками, потому что это поможет определить причины и обстоятельства ракетного выстрела.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Иран исключил передачу "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ" Украине.

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