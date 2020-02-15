Иран исключил передачу «черных ящиков» сбитого самолета «МАУ» Украине

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна не будет передавать для расшифровки "черные ящики" самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит недалеко от Тегерана. Об этом он сказал в интервью NBC News.



Зариф, указывая на международное право, заметил, что Иран может возглавить расследование авиакатастрофы. Однако Иран нуждается в дополнительном оборудовании для расшифровки бортовых самописцев, которыми обладают США и другие западные страны.



"Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам знания?", - возмутился чиновник.



Глава иранского МИД также заверил, что в настоящее время "черный ящик" просто лежит и никто не проводит над ним какие-либо действия.



"Мы не коснемся черного ящика без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.



Отметим, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил, что черные ящики самолета "МАУ" принадлежат Украине.



Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".

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