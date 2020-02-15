Канада об авиакатастрофе МАУ: Черные ящики самолета МАУ принадлежат Украине

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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп заявил, что
черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", который сбил
Иран принадлежат Украине. Об этом сообщает Глава МИД Канады, передает Укринформ.
"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими
коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы
координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними. Черные ящики
принадлежат украинском, они были частью самолета. Я говорил с руководителем
авиакомпании ... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно быстрее их
проанализировали", - говорится в сообщении.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Секретарь Верховного совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани пригласил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова приехать в Иран для расследования катастрофы сбитого самолета МАУ во время следования по рейсу "Тегеран-Киев". Об этом передает иранское издание IRNA.
Во время сегодняшнего телефонного разговора Шамхани выразил соболезнования украинскому коллеге в связи с трагическим случаем, в результате которого погибли все члены экипажа из Украины и призвал присоединиться к обсуждению проблемы по беспристрастному расследованию авиакатастрофы.
"Иран решительно настроен возобновить сотрудничество с украинскими чиновниками, чтобы определить причины и обстоятельства ракетного выстрела, мы убеждены, что технические оценки катастрофы смогут помочь завершить дело в "экспертной и неполитической" атмосфере", - заключил иранский дипломат.
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