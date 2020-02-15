Канада об авиакатастрофе МАУ: Черные ящики самолета МАУ принадлежат Украине

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп заявил, что черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", который сбил Иран принадлежат Украине. Об этом сообщает Глава МИД Канады, передает Укринформ.

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними. Черные ящики принадлежат украинском, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании ... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно быстрее их проанализировали", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Секретарь Верховного совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани пригласил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова приехать в Иран для расследования катастрофы сбитого самолета МАУ во время следования по рейсу "Тегеран-Киев". Об этом передает иранское издание IRNA.

Во время сегодняшнего телефонного разговора Шамхани выразил соболезнования украинскому коллеге в связи с трагическим случаем, в результате которого погибли все члены экипажа из Украины и призвал присоединиться к обсуждению проблемы по беспристрастному расследованию авиакатастрофы.

"Иран решительно настроен возобновить сотрудничество с украинскими чиновниками, чтобы определить причины и обстоятельства ракетного выстрела, мы убеждены, что технические оценки катастрофы смогут помочь завершить дело в "экспертной и неполитической" атмосфере", - заключил иранский дипломат.

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