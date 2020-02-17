Людей выводили в пледах: в центре Киева горел ресторан “Шато”

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Вчера в центре Киева на Крещатике около 22:30 произошел пожар в
ресторане "Шато", пишет “Информатор”.
Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что
возгорание произошло в вытяжке заведения. Они оперативно приступили к
локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться.
Отмечается, что огонь охватил около
10 квадратных метров "Шато".
Все посетители заведения были оперативно эвакуированы, их
закутали в пледы и вывели на улицу. Потушить пожар удалось за полчаса.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм нет.
Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж торгового центра, поэтому спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей, кроме того из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости