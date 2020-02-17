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Людей выводили в пледах: в центре Киева горел ресторан “Шато”

На Крещатике возник пожар в ресторане "Шато", всех удалось оперативно эвакуировать

сегодня, 10:22 279
Автор:

• Наталья Шевченко

Людей выводили в пледах: в центре Киева горел ресторан “Шато”

Вчера в центре Киева на Крещатике около 22:30 произошел пожар в ресторане "Шато", пишет “Информатор”.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что возгорание произошло в вытяжке заведения. Они оперативно приступили к локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться.

 Отмечается, что огонь охватил около 10 квадратных метров "Шато".

Все посетители заведения были оперативно эвакуированы, их закутали в пледы и вывели на улицу. Потушить пожар удалось за полчаса.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм нет.

Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж торгового центра, поэтому спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей, кроме того из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.


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Источник: https://kiev.informator.ua/2020/02/17/v-kieve-na-kreshhatike-gorel-restoran-shato/
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