Людей выводили в пледах: в центре Киева горел ресторан “Шато”

Вчера в центре Киева на Крещатике около 22:30 произошел пожар в ресторане "Шато", пишет “Информатор”.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что возгорание произошло в вытяжке заведения. Они оперативно приступили к локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться.

Отмечается, что огонь охватил около 10 квадратных метров "Шато".



Все посетители заведения были оперативно эвакуированы, их закутали в пледы и вывели на улицу. Потушить пожар удалось за полчаса.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм нет.

Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж торгового центра, поэтому спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей, кроме того из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.

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