Наступление на Донбассе: эксперты рассказали, что значило утреннее наступление и какие у него могут быть последствия

Сегодня, 18 февраля, боевики атаковали украинские позиции в Луганской области. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем связана активизация оккупантов, и какие могут быть последствия эскалации.

Попытка захватить позиции

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отмечает, что все выглядит, будто противник пытался оттеснить наши войска с позиций на правом берегу речки Северский Донец и взять под контроль трассу на Северодонецк.

"Очевидно, что это не спонтанно возникшее боестолкновение, а спланированная боевая операция, – подчеркивает военный эксперт. – А значит, при ее планировании оккупанты не могли не учитывать политических последствий. Это одновременно может быть как проверкой того, насколько готово новое украинское руководство к такому развитию событий, так и формой давления на него. Мол, не хотите по-хорошему (идти на российский вариант реинтеграции Донбасса) – так будет по-плохому".

Судя по последней сводке ООС, бой уже закончился. Следовательно, это была не наступательная операция, а скорее разведка боем, подытоживает Кочевенко.

Роль инициатив Зеленского

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что атака позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (при этом были применены запрещенные минометы калибра 120 мм , ствольная артиллерия калибра 152 мм и 122 мм , танки) связана с новой инициативой президента Украины Владимира Зеленского по изменению формата Минских соглашений.

"Речь об идее обеспечить до проведения выборов в ОРДЛО передачу украино-российской государственной границы на временно оккупированных территориях под трехсторонний контроль: представителей Украины, ОБСЕ и ОРДЛО, – напоминает Жданов. – При этом Зеленский подчеркнул, что никаких прямых переговоров c главарями псевдореспублик вести не будет. Возможно, намеревался делать это через РФ".

Но для России, уверен военный эксперт, такой вариант неприемлем. Ведь если такой контроль границы будет осуществлен, станет возможным зафиксировать российские войска на украинской территории. Или поставки вооружения и прочей "гуманитарной помощи". Как вариант – прекращать все это. К чему РФ, похоже, не готова.

"Так что сразу последовал ответ в виде эскалации на Донбассе. А "голос Кремля" – Песков – в очередной раз разъяснил позицию Путина: Киев должен договариваться с "Л-ДНР". Стратегическая цель РФ – еще раз показать, что она ни при чем, что "ихтамнет", что Киеву нужно выходить на прямые переговоры с кремлевскими марионетками. Тактически же сегодняшнее наступления – это ответ на "приграничные" инициативы президента Украины", – считает Жданов.

По мнению военного эксперта, пока украинские власти официально не назовут войну войной, а Россию – страной-агрессором (стороной конфликта), никаких подвижек в урегулировании ситуации не будет.

Необходимо политическое урегулирование

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что никаких последствий в плане влияния на подготовку встречи в "нормандском формате" в апреле после сегодняшнего обострения на Донбассе не будет.

"Потому что к этой встрече подготовка и так не ведется, – считает Молчанов. – На днях прозвучало заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что на данный момент не выполнено практически ничего из того, о чем договорились на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже. Соответственно, нет смысла пока говорить об очередной встрече".

В целом же, по мнению политэксперта, сегодняшнее обострение в Луганской области показывают, что без политического урегулирования, равно как без реально продвижения по разведению сил и средств, даже просто заморозить конфликт на нынешнем этапе не получится.

"Все предложение по принципу "главное просто не стрелять" не приведут к реальному прекращению огня. Пока не будут разведены силы на всей линии разграничения, будут продолжаться и обстрелы, и жертвы, – уверен Молчанов. – Напомню, что именно украинская сторона отказалась в Париже разводить силы и средства вдоль всей линии. Возможно, если сработает идея Зеленского о секторальном разведении, это поможет деэскалации. Но для этого нужна политическая воля. А нам, напомню, с огромным трудом удалось в прошлом году развести силы в Станице Луганской, Петровском и Золотом".

Ранее "Комментарии" писали, что в Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе, который сегодня утром начали боевики. Кроме того, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак раскрыл подробности боя на Донбассе.

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