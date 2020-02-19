Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия «Черный ящик» сбитого самолета «МАУ» смогут расшифровать только после реставрации
НОВОСТИ Все новости

«Черный ящик» сбитого самолета «МАУ» смогут расшифровать только после реставрации

Как заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, «черный ящик» украинского самолета очень повредился

сегодня, 13:31 133
Автор:

• Таисия Ерохина

«Черный ящик» сбитого самолета «МАУ» смогут расшифровать только после реставрации

Расшифровать бортовые самописцы сбитого в Иране украинского лайнера "МАУ" удастся только после ремонта, поскольку "черный ящик" очень повредился. Об этом информирует IRNA.

Так, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что иранская оборонная промышленность просит помочь отремонтировать серьезно поврежденный "черный ящик" украинского самолета. И уже после реставрации эксперты смогут расшифровать данные. Напомним, что 8 января в Тегеране ракетами сбили украинский пассажирский самолет, а все находящиеся на борту 176 человек погибли.

Добавим, что Иран исключил передачу "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ" Украине. Однако Иран нуждается в дополнительном оборудовании для расшифровки бортовых самописцев, которыми обладают США и другие западные страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на переговорах с Ираном относительно компенсации семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном будет представлять позицию пяти стран, чьи граждане погибли в катастрофе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.irna.ir/news/83680835/Defense-minister-says-Ukrainian-plane-s-black-box-damaged
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...