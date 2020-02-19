«Черный ящик» сбитого самолета «МАУ» смогут расшифровать только после реставрации

Расшифровать бортовые самописцы сбитого в Иране украинского лайнера "МАУ" удастся только после ремонта, поскольку "черный ящик" очень повредился. Об этом информирует IRNA.

Так, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что иранская оборонная промышленность просит помочь отремонтировать серьезно поврежденный "черный ящик" украинского самолета. И уже после реставрации эксперты смогут расшифровать данные. Напомним, что 8 января в Тегеране ракетами сбили украинский пассажирский самолет, а все находящиеся на борту 176 человек погибли.

Добавим, что Иран исключил передачу "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ" Украине. Однако Иран нуждается в дополнительном оборудовании для расшифровки бортовых самописцев, которыми обладают США и другие западные страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на переговорах с Ираном относительно компенсации семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном будет представлять позицию пяти стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

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