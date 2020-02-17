Катастрофа «МАУ»: Украина будет требовать компенсацию от Ирана от имени пяти стран

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Украина на переговорах с Ираном относительно компенсации семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном будет представлять позицию пяти стран, чьи граждане погибли в катастрофе. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "РБК-Украина".
"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех 5 стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Эта сумма, которая оговаривалась, она была стандартная и не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим", - сказал глава МИД.
По словам Пристайко, выплаты также будут от страховой компании.
"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет", - добавил Пристайко.
Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".
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