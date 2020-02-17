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Катастрофа «МАУ»: Украина будет требовать компенсацию от Ирана от имени пяти стран

Вадим Пристайко отметил, что с Ираном оговаривалась стандартная сумма выплат жертвам авиакатастрофы самолета «МАУ»

сегодня, 16:56 106
Автор:

• Мария Чиренко

Катастрофа «МАУ»: Украина будет требовать компенсацию от Ирана от имени пяти стран

Украина на переговорах с Ираном относительно компенсации семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном будет представлять позицию пяти стран, чьи граждане погибли в катастрофе. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "РБК-Украина".

"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех 5 стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Эта сумма, которая оговаривалась, она была стандартная и не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим", - сказал глава МИД.

По словам Пристайко, выплаты также будут от страховой компании.

"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет", - добавил Пристайко.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". 

Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил, что черные ящики самолета "МАУ" принадлежат Украине, однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна не будет передавать Украине для расшифровки "черные ящики". В то же время Зариф заявил о готовности сотрудничать с Украиной при расследовании катастрофы.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-budet-vesti-peregovory-kompensatsii-1581939723.html
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