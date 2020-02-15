В Иране подтвердили готовность сотрудничать с Украиной по сбитому самолету

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Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад
Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании
обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы МИД Ирана.
"Зариф заявил на встрече о готовности Ирана сотрудничать
с Украиной в рамках расследования", - сказано в сообщении.
Зариф подчеркнул, что "иранская сторона приняла на себя ответственность и необходимо избегать политизации этого вопроса".
Как сообщало издание "Комментарии", министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп заявил, что черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", который сбил Иран принадлежат Украине. Об этом сообщает Глава МИД Канады. "Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними. Черные ящики принадлежат украинском, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании ... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно быстрее их проанализировали", - говорится в сообщении.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Секретарь Верховного совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани пригласил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова приехать в Иран для расследования катастрофы сбитого самолета МАУ во время следования по рейсу "Тегеран-Киев". Об этом передает иранское издание IRNA.
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