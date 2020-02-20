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Эвакуация украинцев из Уханя: на Полтавщине полиция пустила в ход БТРы

Чтобы расчистить дорогу от автомобилей, Нацполиция вынуждена была прибегнуть к БТРам

сегодня, 11:58 1737
Автор:

• Наталья Шевченко

Эвакуация украинцев из Уханя: на Полтавщине полиция пустила в ход БТРы

В поселке Новые Санжары Полтавской области силовики пытаются с помощью тяжелой военной техники убрать с проезжей части автомобили протестующих против размещения эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. 

"Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили протестующих проезжей части", - говорится в сообщении.

 В поселке находится много силовиков в полной экипировке и БТР для подавления протестов.

Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, эвакуирующий украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции, китайского города Ухань.

Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал  Все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.

Эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, а также не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи нашего государства.


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Источник: https://comments.ua/
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