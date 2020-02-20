Фотофакт: митингующие разбили окна в автобусе с эвакуированными из Уханя

Эвакуируемые из Уханя украинцы прибыли наконец-то в Новые Санжары. О "теплом приеме" корреспонденту рассказала одна из пассажирок, жительница Кривого Рога, и прислала фотографии разбитых стекол в автобусах.

Девушка написала следующее: "Вот наша встреча". Некоторые другие пассажиры также поделились в соцсетях фотографиями продырявленных стекол двери. Пассажиры очень напугались прилетевших внезапно камней, девушки вскрикнули.

Отметим, что многие телеканалы и блогеры прибыли в Новые Санжары и вели прямые эфиры с места событий. Там не утихали беспорядки, люди устраивали пожары, полиция и нацгвардия оказывала сопротивление протестующим. По неподтвержденным данным, есть раненые. А когда автобусы с "уханьскими украинцами" начали проезжать к медцентру, то в них полетели камни.

Напомним, эвакуированные из Уханя украинцы направились из Харькова в Полтавскую область. Видео на месте событий снял наш корреспондент.

Ранее портал "Комментарии" написал, что доктор Комаровский эмоционально высказался о "гостеприимстве" украинцев: "Люди, что вы творите!". К примеру, под Полтавой протестуют из-за эвакуации украинцев из Уханя в село Новые Санжары. Полиция с помощью военной техники пыталась убрать заблокирующие трассу авто.

"Коронавирус не летает, а передается при тесном контакте с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит", - еще раз подчеркнул врач.









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