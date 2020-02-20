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"Миротворец" внесет в "чистилище" всех, кто вышел на протесты в Санжарах против эвакуированных украинцев

В центре "Миротворца" считают всех причастных к организации акций протестов в Новых Санжарах уголовно ответственными

сегодня, 20:35 509
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Миротворец" внесет в "чистилище" всех, кто вышел на протесты в Санжарах против эвакуированных украинцев

В связи с массовыми протестами, которые происходят в Новых Санжарах  Полтавской области, куда привезли эвакуированных из Уханя украинских граждан, центр "Миротворец" осудил зачинщиков и участников, заявив, что имена каждого из них будут занесены в их базу "врагов государственности". Об этом этом сообщается на публичной странице в Facebook.

"Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ присоединиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к зкоення этого преступления", - указали в пресс-центре.

Также "Миротворец" напомним, что умышленное создание препятствий для оказания медицинской помощи и оставление физического лица в опасности предусмотрено статьей 135 Уголовного кодекса.

"Общественная опасность данного преступления состоит в распространении аморального поведения, содержанием которой является неуважение к праву человека на жизнь и безопасность, пренебрежение моральными и правовыми нормами, обязывающими оказывать помощь людям, находящимся в опасном для жизни состоянии", - подчеркивается в публикации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню обеспечения мер безопасности и противостоянию местных жителей в отношении собственных  сограждан.


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