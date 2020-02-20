"Слава Богу, сдыхались": львовские медики спели Гимн от счастья, что эвакуированных украинцев не привезли в их больницу

В больнице Львовской области, куда не стали направлять эвакуированных из китайского Уханя украинских сограждан, врачи в благодарном порыве спели Гимн. Об этом сообщается на канале "Думская-ТВ" в Facebook.

Отмечается, что акт гражданского единства был заснят в тот самый день, когда Украина вспоминает погибших на Майдане за честь и единство своей страны.

"Во львовской больнице, узнав, что туда не привезут их же сограждан, спели гимн. На видео видно медсестру, которая плачет. С Днем достоинства, которого нет", - подписано видео публикации.





Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Полтавской области, куда вынуждены везти измученных и напуганных граждан Украины, которые были эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя, происходят массовые беспорядки: местные жители не хотят приютить земляков, которых считают носителями смертельной заразы.

При этом отмечается, что при осмотре в аэропорту Уханя, китайские медики не выпускали за пределы страны тех, в ком заметили подозрение на особую форму пневмонии, следовательно, возвращенные на родную землю украинцы являются здоровыми и подлежат наблюдению со стороны медиков.

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