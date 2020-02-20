Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия "Слава Богу, сдыхались": львовские медики спели Гимн от счастья, что эвакуированных украинцев не привезли в их больницу
НОВОСТИ Все новости

"Слава Богу, сдыхались": львовские медики спели Гимн от счастья, что эвакуированных украинцев не привезли в их больницу

В больнице в Львовской области, где на карантин не стали закрывать эвакуированных из Уханя украинцев, врачи-патриоты в порыве благодарности спели Гимн Украины

сегодня, 21:20
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Слава Богу, сдыхались": львовские медики спели Гимн от счастья, что эвакуированных украинцев не привезли в их больницу

В больнице Львовской области, куда не стали направлять эвакуированных из  китайского Уханя украинских сограждан, врачи в благодарном порыве спели Гимн. Об этом сообщается на канале "Думская-ТВ" в Facebook. 

Отмечается, что акт гражданского единства был заснят в тот самый день, когда Украина вспоминает погибших на Майдане за честь и единство своей страны.

"Во львовской больнице, узнав, что туда не привезут их же сограждан, спели гимн. На видео видно медсестру, которая плачет. С Днем достоинства, которого нет", - подписано видео публикации.


Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Полтавской области, куда вынуждены везти измученных и напуганных граждан Украины, которые были эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя, происходят массовые беспорядки: местные жители не хотят приютить земляков, которых считают носителями смертельной заразы.

При этом отмечается, что при осмотре в аэропорту Уханя, китайские медики не выпускали за пределы страны тех, в ком заметили подозрение на особую форму пневмонии, следовательно, возвращенные на родную землю украинцы являются здоровыми и подлежат наблюдению со стороны медиков. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...