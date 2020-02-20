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Пока в Санжарах протестуют из-за Ухани, под Офисом президента напоминают, что Россия - враг

В день памяти героев Небесной Сотни киевляне пришли под здание Офиса президента с плакатами

сегодня, 21:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

Пока в Санжарах протестуют из-за Ухани, под Офисом президента напоминают, что Россия - враг

Сегодня после церемонии зажжения свечей на Майдане в память о Небесной сотне, десятки человек двинулись на Банковую, чтобы напомнить гаранту Украины о том, что Россия остается агрессором, который не заинтересован в независимом будущем Украины. Об этом передает "24 канал".

Люди пришли с плакатами, подписанными лозунгами: "Зеленский, очнись! Россия - враг", "Нет капитуляции", "Россия убивает".

В мероприятии принимают участие несколько сотен граждан. В целом они ведут себя мирно. Активисты по очереди произносят свои речи, другие - слушают их и поддерживают возгласами.

Отметим, что сегодня в Украине День Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни".

Между тем портал "Комментарии" сообщал, что в Новых Санжарах Полтавской области местные жители вышли на протест в связи  с планами МВД поселить на две недели эвакуированных сограждан из Уханя, где продолжает свирепствовать коронавирус. Митинги перестали носить мирный характер, люди, прибывшие из Китая напуганы и подвергаются опасности, среди санжарцев звучат угрозы о поджоге здания санатория, если туда поселят их сограждан, попавших в беду и даже не имеющих признаков болезни. 


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Источник: https://24tv.ua/pid_ofisom_prezidenta_prohodit_aktsiya_zelenskiy_otyamsya_rosiya__vorog__video_n1284804
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