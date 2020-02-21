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Двери не закрываются, а душ бьет током: стало известно, в каких условиях живут “уханьские” украинцы

Эвакуированная из Уханя украинская модель рассказала о том, в каких условиях они живут

сегодня, 12:03 938
Автор:

• Наталья Шевченко

Двери не закрываются, а душ бьет током: стало известно, в каких условиях живут “уханьские” украинцы

Модель Александра Волкова, которую накануне эвакуировали из Уханя, показала обстановку внутри комнаты санатория в Новых Санжарах Полтавской области.

По словам девушки, ее поселили в комнату, где дверь не закрывается, а душ ударил ее током. В ее комнате есть две кровати, несколько стульев и телевизор.

Как сообщало издание "Комментарии", украинка Елена  Ермак, которая вернулась из Уханя, рассказала о том, что не ожидала такого "теплого приема", и что те люди, которые переживают за свое здоровье по-настоящему, никогда бы не вышли на улицу, а тем более к центру, где людей поместили на карантин.

Также она отметила, что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией

 

Напомним, украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары, запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации опубликовал в Instagram один из эвакуированных.

Кроме того, эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться впечатлениями в социальных сетях о  “тепломприеме” своей страны

Одна из гражданок Украины после того, что произошло в Полтавской области задалась вопросом: “А можно ли поменять национальность?”. Кроме того, эвакуированные украинцы опубликовали фото с разбитыми стеклами автобуса, который их перевозил в медцентр в Новых Санжарах.

 


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Источник: https://comments.ua
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