В России у пяти украинцев подозрение на коронавирус

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
С поезда "Киев-Москва" госпитализировали пять жителей Украины, у них подозревают китайский вирус, все они изолированыКак сообщали "Комментарии”, в Брянске (Россия) с поезда "Киев-Москва" сняли 21 человека для прохождения карантина, причиной таких действий стало то, что в поезде была жительница Китая, у которой подозрение на коронавирус.
Напомним, в Китае мужчина, который излечился от коронавируса оказался зараженный повторно, вирус он подхватил в провинции Сычуань.
У заболевшего в столице Сычуани Чэнду выявили положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования через 10 дней после выписки из больницы.
Также мы писали о том, что инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости