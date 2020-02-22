В России у пяти украинцев подозрение на коронавирус

В Брянске (Россия) госпитализировали пять украинцев из числа находящихся в одном вагоне поезда “Киев-Москва”, которые находились в одном вагоне с жительницей Китая, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.





По информации ведомства, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. В данный момент они находятся в нормальном состоянии, жалобы на плохое самочувствие отсутствуют. Лабораторные исследования анализов украинцев в работе.



Кроме того, еще шесть украинцев находятся в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне. Они отказались от госпитализации.







В Минздраве отметили, что все украинцы обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. “После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - сказано в сообщении. С поезда "Киев-Москва" госпитализировали пять жителей Украины, у них подозревают китайский вирус, все они изолированы Как сообщали "Комментарии”, в Брянске (Россия)



В данный момент гражданка КНР размещена и находится в одном из медучреждений. Кроме того, по имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако неизвестно, где именно.

Как сообщали "Комментарии”, в Брянске (Россия) с поезда "Киев-Москва" сняли 21 человека для прохождения карантина, причиной таких действий стало то, что в поезде была жительница Китая, у которой подозрение на коронавирус.В данный момент гражданка КНР размещена и находится в одном из медучреждений. Кроме того, по имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако неизвестно, где именно. Напомним, в Китае мужчина, который излечился от коронавируса оказался зараженный повторно, вирус он подхватил в провинции Сычуань. У заболевшего в столице Сычуани Чэнду выявили положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования через 10 дней после выписки из больницы. Также мы писали о том, что инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.

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