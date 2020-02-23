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Комаровский поехал в Новые Санжары и оттуда обратился к Зеленскому

Евгений Комаровский призвал президента наказать всех причастных к позорным митингам в Новых Санжарах

сегодня, 09:48 933
Автор:

• Екатерина Белоброва

Комаровский поехал в Новые Санжары и оттуда обратился к Зеленскому

Известный украинский педиатр и советник главы государства Владимира Зеленского Евгений Комаровский посетил жителей Новых Санжар в Полтавской области, чтобы разобраться в массовых протестах, которые в широком поле охарактеризовали как национальный позор. Видео своей поездки врач опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Комаровский, пообщавшись с новосанжарцами, убедился, что все движение, направленное против приезда эвакуированных украинцев из Ухани, является результатом умелой и продуманной политической манипуляции, чтобы в очередной раз разделить страну и нанести ущерб государственной репутации в глазах всего мира.

"Ведь эта ситуация продолжается из раза в раз, когда простые люди хотят, чтобы с ними обращались уважительно, с ними разговаривали, объясняли, а их просто "имеют в виду" и манипулируют. После чего по всей стране пишут, что есть такие гнусные санжарцы, а  все остальные честные и благородные. Уверен, что такое могло произойти в любом городе нашей страны", - отметил Комаровский в своем видеообращении.

После чего он принес извинения новосанжарцам и мэру города за то, что сгоряча также оценил их поведение как исключительно позорное, не учитывая, что эта провокация была организована и проплачена людьми извне.

"Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы показать стране лица манипуляторов, кто проник туда, куда не мог никто проникнуть, кто кидал, кто поджигал, а главное, кто все это финансировал. Мы все можем быть объектами манипуляций, в том числе и президент и нам нужно раз и навсегда объявить их имена и показать лица этих "замечательных" людей", - заключил педиатр и общественный деятель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал. что Евгений Комаровский резко отреагировал на стихийные волнения в Новых Санжарах, крайне нелицеприятно отозвавшись на жителях этого города.


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