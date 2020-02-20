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В Новых Санжарах силовики начали “зачистку” протестующих

Правоохранители начали расчищать дорогу, которую заблокировали протестующие

сегодня, 13:53 518
Автор:

• Наталья Шевченко

В Новых Санжарах силовики начали “зачистку” протестующих

В городе Новые Санжары Полтавской области не прекращаются беспорядки. Правоохранители начали зачистку дороги, на которую вышли недовольные горожане. Они протестуют против решения властей госпитализировать в местной больнице эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Ранее "Комментарии" писали, что стал известен состояние здоровья эвакуированных из Уханя. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.


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Источник: https://comments.ua/
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