"Дела Майдана": ГБР начнет ежемесячно отчитываться о ходе следствия семьям Небесной Сотни

Государственное бюро расследований (ГБР) начинает ежемесячные отчетные встречи с семьями Героев Небесной Сотни и ранеными на Майдане, на которых будет информировать о ходе расследования Об этом на встрече с общественными организаторами по защите прав родных Небесной Сотни заявила заявила и.о. директора ведомства Ирина Венедиктова.

Госслужащая подчеркнула, что сейчас в ГБР находится 49 уголовных производств в отношении "дел Майдана". Два из них - относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов - переданы в суд.

"Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега". Вскоре в Госбюро будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора кандидата будет опыт в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - отметила Венедиктова.

Для постоянной коммуникации с ГБР представители потерпевших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении аналитиков в отношении перспектив раскрытия дел по расстрелам на Майдане в 2014 году при правлении президента Владимира Зеленского.https://comments.ua/news/society/developments/646962-dela-maydana-eksperty-rasskazali-o-perspektivah-rassledovaniya-i-ocenili-sobytiya-spustya-6-let.html







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