Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.02.2020

BTC/USD

8676.44

ETH/USD

221.19

LTC/USD

59.71

НБУ 28.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

27.11

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Украине больные коронавирусом будут передвигаться на вертолете
НОВОСТИ Все новости

В Украине больные коронавирусом будут передвигаться на вертолете

В Украине больных с подозрением на коронавирус будут транспортировать на вертолете

сегодня, 10:50
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине больные коронавирусом будут передвигаться на вертолете

В Украине будут транспортировать больных с подозрением на коронавирус на вертолете, который принимал участие в миротворческих миссиях ООН. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, вертолет передало ГосЧС на условиях безвозмездного контракта, а экипаж и медперсонал вертолета прошли специальную подготовку.



"Эти люди работали во время эпидемии "Эбола" - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4 - 6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", - сказал Арсен Аваков.


Вертолет оборудован изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором капсула фиксируется на время полета.

Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.

Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее  и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский.  А вскоре ей и вовсе пообещали,  что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...