В Украине больные коронавирусом будут передвигаться на вертолете

В Украине будут транспортировать больных с подозрением на коронавирус на вертолете, который принимал участие в миротворческих миссиях ООН. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, вертолет передало ГосЧС на условиях безвозмездного контракта, а экипаж и медперсонал вертолета прошли специальную подготовку.









"Эти люди работали во время эпидемии "Эбола" - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4 - 6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", - сказал Арсен Аваков.





Вертолет оборудован изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором капсула фиксируется на время полета.

Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.

Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. А вскоре ей и вовсе пообещали, что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".





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