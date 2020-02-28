Участникам массовых беспорядков на рынке Барабашово сообщили о подозрении

56 участникам конфликта на рынке Барабашово в Харькове сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.



Участникам массовых беспорядков грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Прокуратура будет настаивать на содержании их под стражей, а окончательное решение примет суд.

Сообщается, что у этих людей изъяли семь травматических пистолетов Stalker, Retay, EKOL, ФОРТ-12 СМ и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль.

Ранее "Комментарии" писали, что в Харькове, на одном из крупнейших рынков Европы — ТРЦ Барабашово произошли столкновения между муниципальной охраной и предпринимателями-работниками рынка. На месте происшествия замечены люди с оружием, были слышны звуки взрывов и выстрелов. Харьковская полиция задержала 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово". Возраст задержанных участников потасовки составляет от 19 до 55 лет. Информация об этом внесена в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.

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