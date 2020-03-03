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В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом, - Минздрав

О первом в нашей стране случае инфицирования коронавирусом сообщило МОЗ. Все подробности вскоре расскажет заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко

сегодня, 11:25 550
Автор:

• Елена Волкова

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом, - Минздрав

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом пишет "Цензор.НЕТ" со ссылкой на свои источники в Министерстве здравоохранения.

На данный момент известно лишь то, что первый инфицированный проживает в одном из западных регионов Украины и госпитализирован. Ожидается, что полную информацию о коронавирусе в Украине предоставят в полдень - на это время запланирован брифинг заместителя Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Все подробности читайте на нашем сайте позже. 

Напомним, из-за эпидемии коронавируса, который сейчас бушует в Италии, проверку на наличие китайского COVID-2019 в крови пришлось пройти Папе Римскому.  Как сообщают СМИ, уже неделю 83-летнему Франциску нездоровится, и во время встречи с верующими в минувшее воскресенье он сильно кашлял. Заболеванию Папы предшествовала поездка в Бари на юг Италии и многочисленные встречи с прихожанами со всего мира. В результате, у него поднялась температура, после чего медики провели тест на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным, поэтому еще не выздоровевшему Папе Римскому разрешили осуществлять утренние мессы.

Также "Комментарии" сообщали о том, что вчера в Иране официально подтвердили, что среди жертв бушующего в этой стране коронавируса - член высшего совета, который являлся советником Верховного лидера страны. Мохаммаду Мирмохаммади было 76 лет, и он скончался от нового вируса в больнице Тегерана.


Источник: https://censor.net.ua/n3179042


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