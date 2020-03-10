«Дела Майдана»: задержан убийца Юрия Вербицкого

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Удалось задержать подозреваемого в похищении и пытках участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Так, мужчина с апреля 2014 года находился в международном розыске, при этом, уклоняясь от закона он изменил паспорт. Однако правоохранителям и с новым именем удалось его идентифицировать. Сообщается, что фигуранту инкриминируется умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, пытки и незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 115, 127, 146 УКУ). Решается вопрос об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Сейчас в "делах Майдана" сообщено о подозрении 11 лицам, которые находятся в розыске.
Напомним, Госбюро расследований отчиталось о расследовании "дел Майдана".
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о перспективах расследования "дел Майдана", а также высказали мнения – настолько однозначно выглядят героически-трагические события сейчас, через шесть лет.
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