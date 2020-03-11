В России в аварию попал микроавтобус из Украины: 4 погибших, 5 пострадавших

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В России микроавтобус с украинскими номерами попал в крупное ДТП. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на облуправление МВД в Ростовской области.
Сообщается, что сегодня, 11 марта, около 3:00 на трассе М-4 "Дон" произошла авария: столкнулись микроавтобус "Опель-Виваро" (с украинскими номерами) и грузовик "Скания". Предварительным виновником ДТП назван водитель микроавтобуса, подозревают, что он уснул во время езды и допустил столкновение с попутным авто. Предварительно сообщают о 5 пострадавших, еще 4 человека погибли на месте аварии. Травмированных госпитализировали медики, полиция выясняет подробности произошедшего.
Добавим, что в российских СМИ и медиа, которые работают на неподконтрольных территориях Украины, пишут, что микроавтобусом управлял житель Донецкой области, а также в авто находилась его семья.
Напомним, в России в ДТП погибли трое украинцев, ехавшие на заработки. По данным сайтов, подконтрольных так называемым "ЛНР", в аварии погибли жители Луганска.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше в аварии погибли два украинца.
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