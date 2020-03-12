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"Сивохо - за решетку": скандал с Нацкорпусом докатился до Одессы

В центре Одессе праворадикальные активисты устроили акцию против Сергея Сивохо из-за его высказываний по Донбассу

сегодня, 21:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Сивохо - за решетку": скандал с Нацкорпусом докатился до Одессы

Сегодня в центре Одессы собрались праворадикальные активисты, которые решили поддержать своих единомышленников из НП "Национальный корпус" и призвать к ответственности советника СНБО Сергея Сивохо, который имел неосторожность назвать Операцию объединенных сил на Донбассе "внутренним конфликтом". Об этом с места события вещает одесское издание "Редакция".

Больше всего активисты возмутились тому, что Сивохо упрекнул националистов, выступивших против него в Киеве, в том, что им выгодно продолжение войны на востоке Украины.

"Как он может упрекать ребят, которые воевали за свою родину в то время, как сам Сивохо в 2014-15 годах давал свои клоунские концерты в Москве?", - возмущен один из участников митинга, призывая правоохранительные органы Украины прекратить преследовать патриотов и проверить на состав преступления в государственной измене советника СНБО.

Отметим, что указанный митинг в Одессе против Сергея Сивохо плавно произошел от акции протеста против визита лидеров политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" для проведения конференции в конференц-зале гостиницы "Бристоль". Известно, что Вадим Рабинович так и не приехал на место, в связи с чем сами активисты убеждены, что одиозных депутатов напугали их угрозы.



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