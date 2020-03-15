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Украинцы в роуминге смогут бесплатно звонить на государственные горячие линии

В МИДе рассказали, куда обращаться украинцам, которые не могут попасть в Украину из-за коронавируса

сегодня, 11:38
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинцы в роуминге смогут бесплатно звонить на государственные горячие линии

Украинцы, которые во время ограничительных мер из-за коронавируса находятся не в своей стране, смогут позвонить звонки из роуминга на номера государственных горячих линий. Об этом в Министерстве иностранных дел (МИД) договорились с ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар), сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, украинцы, которые находятся за рубежом, получас смс с информацией касательно обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и т.д.) для оперативного решения неотложных вопросов.

Ранее "Комментарии" писали, что Эстония запретит иностранным путешественникам въезжать в страну с 17 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Также мы писали, что то в Украине появилась специальная онлайн-карта, которая отображает заболевших коронавирусом, а также случаи подозрений во всех регионах страны. На онлайн-ресурсе показан оперативный мониторинг ситуации с количеством госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию.


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