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В "Слуге народа" прогнозируют введение режима чрезвычайной ситуации с завтрашнего дня

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук напомнила о важности самоизоляции

сегодня, 13:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

В "Слуге народа" прогнозируют введение режима чрезвычайной ситуации с завтрашнего дня

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины может быть принято решение о введении чрезвычайной ситуации в связи с новыми зафиксированными случаями заражения вирусом COVID-19 в нескольких регионах страны, а также фактом летального исхода под Тернополем. Об этом сообщила на своей странице заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

При этом политик подчеркнула, что не стоит путать чрезвычайное положение с чрезвычайной ситуацией.

"Есть информация, что правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов, чтобы предотвратить распространение вируса. И вполне вероятно, что сегодня Кабмин введет режим чрезвычайной ситуации (не чрезвычайного положения) по всей Украине", - отметила она.

Кроме того Кравчук призвала вернувшихся из зарубежных поездок при любом самочувствии оставаться дома на самоизоляции, а те, кто ощутил первые симптомы заражения, не заниматься народными способами самолечения.

"Даже если вы не чувствуете симптомов ОРВИ - оставайтесь дома. 14 дней после того, как вы пересекли границу. Это единственный способ остановить распространение болезни. Если же симптомы появились - обязательно обращайтесь к семейному врачу. Не занимайтесь самолечением", - призывает народный депутат.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что карантин можно использовать с большой пользой и даже удовольствием.



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