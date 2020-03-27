В Киеве изъяли поддельные экспресс-тесты на коронавирус на 1 млн гривень

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в Киеве группу людей, которая ввозила в нашу страну лекарства низкого качества, а также поддельные тесты на выявление коронавируса общей стоимостью около 1 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



Отмечается, что лекарства и экспресс-тесты поставлялись в Украину из Турции – в контейнерах с одеждой. Кроме того, что препараты и тесты завозились нелегально, их хранили в антисанитарных условиях.

Продавали незаконно ввезенную продукцию лично покупателям, а также через интернет.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые Имперского колледжа в Лондоне сделали смелый прогноз насчет летальных случаев, вызванных COVID-19. Если правительство стран, где сейчас распространяется коронавирус не предпримет необходимые меры, от осложнений пневмонии может умереть 40 миллионов человек.

Также мы писали, что вчера от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался актер сериала "Клан Сопрано" Марк Блум. Киноманам Марк был также известен по фильмам “Крокодил Данди”, “Свидание вслепую”, сериалам "Элементарно", "Ты" и многим другим. Актеру было 69 лет.

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