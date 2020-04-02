"Коронавирусное" ограбление аптеки под Одессой: преступники оставили послание

На фоне пандемии коронавируса украинские преступники объявили охоту на аптечные товары, которые помогают предотвратить Covid-19. На днях в Одесской области злоумышленники ограбили аптеку, из которой вынесли маски и антисептики. Об этом пишет “Думская”.

По информации местного СМИ, ограбление произошло в поселке Николаевка в ночное время суток. По утру сотрудники учреждения увидели, что исчезли все маски и антисептик, а на видном месте лежит лист с посланием: "Не звоните в полицию! Накажем".

Как ранее сообщали “Комментарии”, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.

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