Пожар в Чернобыле: опубликовано трогательное фото пожарных

Опубликованы свежие фото с мест пожаров в Чернобыле. Кадры утренней авиаразведки разместил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Так как спасатели трудятся в усиленном режиме, то на отдых времени нет. Так, на фото можно увидеть пожарного, которому удалось прилечь едва ли не на месте последних очагов пожара.

"Большое спасибо сотням наших пожарных, которые каждый день рискуя жизнью и здоровьем останавливали огонь!", - написал Геращенко.

По его словам, последние очаги огня будут ликвидированы сегодня.

Геращенко отметил, что по состоянию на 7:00 открытого огня в зоне отчуждения нет, но наблюдается незначительное тления лесной подстилки. Кроме того, с помощью инженерной техники создано около 110 км минерализованных полос. А вчера пожарная авиация - 3 самолета и 3 вертолета - осуществила 227 сбросов, что равно 538 т воды.

Напомним, названы 3 причины возникновения пожаров в Чернобыльской зоне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что как изменился уровень радиации в результате пожаров в Чернобыле.

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