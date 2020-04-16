“Досить шастать”: в Киеве вандалы ответили на призыв Кличко сидеть дома (ФОТО)

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6736.25
ETH/USD
156.54
LTC/USD
39.97
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Сегодня ночью в столице неизвестные разбили бигборд с портретом мэра Киева Виталия Кличко. Как передает dtp.kiev.ua, борд был с соцрекламой, с помощью которой градоначальник призвал украинцев придерживаться карантина.
Факт вандализма заметили на бульваре Тараса Шевченко, 23. Видимо, лозунг “Досить шастать” и напоминание о карантине разозлило кого-то из хулиганов, которых сейчас разыскивает полиция.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в столице в связи с приближением Пасхи с сегодняшнего дня по распоряжению мэра Виталия Кличко усиливают карантин. В частности, на въездах в столицу вводят обязательную термометрию пассажиров. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).
Также мы писали о том, что за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 397 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество инфицированных в нашей стране составляет 4161 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости