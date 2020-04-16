“Досить шастать”: в Киеве вандалы ответили на призыв Кличко сидеть дома (ФОТО)

Сегодня ночью в столице неизвестные разбили бигборд с портретом мэра Киева Виталия Кличко. Как передает dtp.kiev.ua, борд был с соцрекламой, с помощью которой градоначальник призвал украинцев придерживаться карантина.





Факт вандализма заметили на бульваре Тараса Шевченко, 23. Видимо, лозунг “Досить шастать” и напоминание о карантине разозлило кого-то из хулиганов, которых сейчас разыскивает полиция.





Как ранее сообщали “Комментарии”, в столице в связи с приближением Пасхи с сегодняшнего дня по распоряжению мэра Виталия Кличко усиливают карантин. В частности, на въездах в столицу вводят обязательную термометрию пассажиров. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).





Также мы писали о том, что за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 397 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество инфицированных в нашей стране составляет 4161 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

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