Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

6736.25

ETH/USD

156.54

LTC/USD

39.97

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия “Досить шастать”: в Киеве вандалы ответили на призыв Кличко сидеть дома (ФОТО)
НОВОСТИ Все новости

“Досить шастать”: в Киеве вандалы ответили на призыв Кличко сидеть дома (ФОТО)

Видимо, лозунг “Досить шастать” и напоминание о карантине от Виталия Кличко разозлило хулиганов

сегодня, 10:13
Автор:

• Елена Волкова

“Досить шастать”: в Киеве вандалы ответили на призыв Кличко сидеть дома (ФОТО)

Сегодня ночью в столице неизвестные разбили бигборд с портретом мэра Киева Виталия Кличко. Как передает  dtp.kiev.ua, борд был с соцрекламой, с помощью которой градоначальник призвал украинцев придерживаться карантина.


Факт вандализма заметили на бульваре Тараса Шевченко, 23. Видимо, лозунг “Досить шастать” и напоминание о карантине разозлило кого-то из хулиганов, которых сейчас разыскивает полиция.


Как ранее сообщали “Комментарии”, в столице в связи с приближением Пасхи с сегодняшнего дня по распоряжению мэра Виталия Кличко усиливают карантин. В частности, на въездах в столицу вводят обязательную термометрию пассажиров. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).


Также мы писали о том, что за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 397 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество инфицированных в нашей стране составляет 4161 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...