Подробности расстрела молодой пары в Кривом Роге: вероятный убийца покончил с собой

Стали известны подробности расстрела молодой пары в Кривом Роге, после которого полиция объявила план “Сирена”. Вероятным убийцей может быть 52-летний местный житель, который сегодня совершил самоубийство. Об этом сообщает "Первый городской канал".

Напомним, трагедия произошла вчера вечером на улице Дышинского. Местные жители слышали два выстрела, вышли на улицу и увидели окровавленных людей. Известно, что 25-летняя девушка скончалась до приезда скорой. Ее 26-летний спутник на момент приезда медиков был жив: его начали реанимировать, однако на данный момент о его состоянии не сообщают. Предположительно, убийца стрелял из дробовика и скрылся с места преступления на черной Mazda 6.

Местное СМИ сообщает, что в убийстве заподозрили 52-летнего мужчину, который сегодня в 5:30 утра совершил суицид, выпрыгнув с окна восьмого этажа. Стражи порядка нашли оружие, из которого могли убить девушку и ранить парня. На месте работают правоохранители, которые пока не комментируют случившееся.

Ранее мы сообщали, что в селе Розовка Ужгородского района участники группировки обстреляли пассажирский микроавтобус. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, а правоохранители по горячим следам вышли на след преступников, которые хотели запугать человека.

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