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Толкучка у собора в Днепре: полиция начала дело (видео)

В Днепре во время карантина жители едва ли не друг у друга «на головах» столпились у входа в Свято-Троицкий собор УПЦ МП, опубликовано видео

сегодня, 16:57
Автор:

• Таисия Ерохина

Толкучка у собора в Днепре: полиция начала дело (видео)

В Днепре возле Свято-Троицкого собора УПЦ МП вчера, 17 апреля, в страстную пятницу образовалась немалая очередь. При этом, многие прихожане были не в масках, не смотря на карантин в стране. Видео толпы появилось в соцсетях, а сегодня инцидентом занялись правоохранители.

Как сообщает облуправление Нацполиции, открыто уголовное производство по ст. 325 УКУ – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Правоохранители проводят досудебное расследование. Кроме того, в полиции призвали верующих в этом году праздновать Пасху дома, следуя правилам карантина, не нарушая закон.


Напомним, мэр Днепра пригрозил церквям из-за богослужений на Пасху. Так, Борис Филатов пообещал отключить церквям свет, воду, заложить двери и перекопать дороги. В частности, Филатов пообещал штрафы от полиции, уголовные дела, а также "весь комплекс мероприятий от городской власти". Судя по его словам, в этот "комплекс" входит отключение воды и света, заложение дверей и перекапывание дорог, отмена документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Житомире на праздники закрывают все церкви.


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Источник: https://dp.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-dnipra-vidkrila-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-skupchennya-lyudej-u-svyato-trojiczkomu-kafedralnomu-sobori/
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