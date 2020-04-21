Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: в доме ввели "состояние особого передвижения"

В городе Вишневое в одном из общежитий зафиксировали вспышку COVID-19. По словам и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина, медики уже подтвердили, что инфицированы минимум 37 человек и еще двое скончались от коронавируса.





Чиновник говорит, что в этом общежитии, где всего проживает более 300 человек, ввели состояние особого передвижения, а среди инфицированных есть дети. Сейчас всем жильцам делают ПЦР-тесты, и просят по возможности находится в своих комнатах. Сейчас в дом организовывают доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены.





Как ранее сообщали "Комментарии", во Всемирной организации здравоохранения решили развеять слухи о том, что коронавирус могли создать искусственно, в лаборатории Китая. По словам пресс-секретаря ВОЗ Фаделы Чаиб, новый вирус появился в конце прошлого года у летучих мышей, и его не создавали в лабораторных условиях.





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