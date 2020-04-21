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Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: в доме ввели "состояние особого передвижения"

В общежитии в городе Вишневое под Киевом ввели состояние особого передвижения, так как есть и зараженные коронавирусом, и умершие от него

сегодня, 17:15
Автор:

• Елена Волкова

Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: в доме ввели "состояние особого передвижения"

В городе Вишневое в одном из общежитий зафиксировали вспышку COVID-19. По словам и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина, медики уже подтвердили, что инфицированы минимум 37 человек и еще двое скончались от коронавируса.


Чиновник говорит, что в этом общежитии, где всего проживает более 300 человек, ввели состояние особого передвижения, а среди инфицированных есть дети. Сейчас всем жильцам делают ПЦР-тесты, и просят по возможности находится в своих комнатах. Сейчас в дом организовывают доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены.


Как ранее сообщали "Комментарии", во Всемирной организации здравоохранения решили развеять слухи о том, что коронавирус могли создать искусственно, в лаборатории Китая. По словам  пресс-секретаря ВОЗ Фаделы Чаиб, новый вирус появился в конце прошлого года у летучих мышей, и его не создавали в лабораторных условиях.


Также мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал, где наибольший риск подхватить коронавирус и когда украинцам станет легче.


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Источник: https://comments.ua/
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