Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.05.2020

BTC/USD

8784.29

ETH/USD

213.72

LTC/USD

47.82

НБУ 01.05.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Египте произошел теракт: есть жертвы
НОВОСТИ Все новости

В Египте произошел теракт: есть жертвы

В Египте в провинции Северный Синай на северо-востоке страны взорвался фугас с людьми

сегодня, 09:00
Автор:

• Елена Волкова

В Египте произошел теракт: есть жертвы

В Египте произошел теракт. В провинции Северный Синай на северо-востоке страны взорвался фугас с людьми, в результате чего есть пострадавшие и погибшие. Об этом пишет местное издание Xinhua.

Правоохранители уже установили, что террористы устроили атаку на бронированное транспортное средство, в котором находились военные - двое офицеров и восемь рядовых. В данный момент в Египте не сообщают, сколько из них погибло и пострадало, так как проводятся следственные действия. Нет информации и о том, как была заложена бомба.

Напомним, в столице Египта - Каире - произошла перестрелка силовиков и террористов. Как сообщает Reuters, в результате пальбы в районе Аль-Амийра были убиты один полицейский и семеро боевиков, которые и совершили нападение. В нем  подозревают  террористическую группировку, которая исповедует исламскую идеологию Такфири - обвиняют своих жертв в неверности. Эта группа боевиков базируется в нескольких районах восточной и южной части Каира, используя их в качестве отправной точки для террористических операций.

Также мы писали о том, что террористы  "Исламского государства" и "Аль-Каиды" сделали резонансное заявление о том, что новый тип коронавируса - якобы “воин” Аллаха. О новых возможных атаках в период пандемии сообщает Фонд защиты демократии (FDD) и американская SITE Intel Group.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...