В Египте произошел теракт: есть жертвы

В Египте произошел теракт. В провинции Северный Синай на северо-востоке страны взорвался фугас с людьми, в результате чего есть пострадавшие и погибшие. Об этом пишет местное издание Xinhua.

Правоохранители уже установили, что террористы устроили атаку на бронированное транспортное средство, в котором находились военные - двое офицеров и восемь рядовых. В данный момент в Египте не сообщают, сколько из них погибло и пострадало, так как проводятся следственные действия. Нет информации и о том, как была заложена бомба.

Напомним, в столице Египта - Каире - произошла перестрелка силовиков и террористов. Как сообщает Reuters, в результате пальбы в районе Аль-Амийра были убиты один полицейский и семеро боевиков, которые и совершили нападение. В нем подозревают террористическую группировку, которая исповедует исламскую идеологию Такфири - обвиняют своих жертв в неверности. Эта группа боевиков базируется в нескольких районах восточной и южной части Каира, используя их в качестве отправной точки для террористических операций.

Также мы писали о том, что террористы "Исламского государства" и "Аль-Каиды" сделали резонансное заявление о том, что новый тип коронавируса - якобы “воин” Аллаха. О новых возможных атаках в период пандемии сообщает Фонд защиты демократии (FDD) и американская SITE Intel Group.

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