В Санкт-Петербурге рассказали подробности смертельного пожара: аппарат ИВЛ убил пятерых человек

В российском Санкт-Петербурге рассказали подробности утреннего пожара в больнице Святого Георгия, в которой сгорело пять больных COVID-19, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. По словам губернатора Александра Беглова, ЧП началось в результате замыкания аппарата искусственной вентиляции, который должен был спасать жизни, а не наоборот.

Эксперты, проанализировав все случившееся, говорят, что жертв в результате трагедии могло быть куда больше. Беглов рассказывает, что до приезда спасателей медики сами начали эвакуацию людей, однако спасти успели не всех. Погибло пять человек, которые боролись за жизнь из-за осложнений коронавируса, еще 150 больных эвакуировали.

Напомним, очаг возгорания находился в реанимации "красной зоны" на шестом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего же в этом отделении было 16 человек, 11 из которых перенесли в соседнее крыло.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 10 мая в Подмосковье в России горел хоспис для престарелых людей "Второй дом". Во время пожара погибло 10 человек.

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