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В Киеве нашли мертвого военнослужащего на посту воинской части

На территории воинской части в Киеве обнаружили со смертельным огнестрельным ранением военнослужащего ВСУ

сегодня, 13:30
Автор:

• Таисия Ерохина

В Киеве нашли мертвого военнослужащего на посту воинской части

В Киеве на территории воинской части обнаружили мертвого военнослужащего ВСУ вчера, 11 мая. Об этом сегодня сообщает в Facebook Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Так, около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. Сообщается, что уголовное преступление по факту гибели военнослужащего зафиксировано в Едином реестре досудебных расследований.

Подробностей произошедшего пока что не сообщают, следствие продолжается.

Как сообщалось ранее, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович. Обстоятельства смерти еще выясняются, но предварительно известно, что он наложил на себя руки из-за личных проблем.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. За весь период вспышки коронавируса, в ВСУ заболели 95 человек, и большая часть бойцов выздоровели.


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Источник: https://www.facebook.com/UA.Military.Police/posts/536436560383537
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