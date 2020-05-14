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ФОТОФАКТ: в Закарпатской области обрушилось здание, есть пострадавшие

Спасатели сообщают, что под завалами могут оставаться люди

сегодня, 17:47
Автор:

• Татьяна Веремеева

ФОТОФАКТ: в Закарпатской области обрушилось здание, есть пострадавшие

В городе Виноградов Закарпатской области сегодня около 16:37 произошел обвал здания. Согласно информации управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, во время проведения демонтажных работ здания бывшего кинотеатра "Луч" произошел обвал стены.

Сейчас на месте работают спасатели и техника 6-й государственной пожарно-спасательной части. По состоянию на 17: 00 из под завалов удалось вытащить мужчину, которого на скорой увезли в больницу. В ДСНС сообщают, что под завалами могут находиться люди.

Ранее "Комментарии" писали, что на Закарпатье на пограничников напали контрабандисты, которых поймали на контрабанде сигарет в Румынию. Во время погони правоохранителям разбили автомобиль и чуть не задавили их самих. Накануне пограничники из Мукачевского отряда во время патрулирования остановили мужчину в гидрокостюме. 23-летний житель Рахова собирался переправить через реку Тиса, где проходит граница между Украиной и Румынией, 6 пакетов с сигаретами.

Напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в Боснии задержали украинца за контрабанду мигрантов. 


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