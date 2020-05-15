Эхо изоляции: в Афганистане мужчина за желание развестись с ним отрезал жене нос

В Афганистане муж напал на свою супругу после того, как она призналась ему в желании развестись. За это изверг отрезал 24-летней девушке нос, сообщает Reuters.

Согласно информации правоохранителей, мама 7-летнего мальчика попросила у мужа, который издевался и бил их с ребенком, развод. Реакция была ужасающая: мужчина ударил ее и отрезал нос с помощью кухонного ножа. Искалеченную девушку увезла скорая, а домашнего тирана задержала полиция.

"Изоляция вследствие коронавируса еще больше ухудшила домашнюю ситуацию для женщин", - сетуют в местной полиции.

Напомним, на днях в Кабуле (Афганистан) трое вооруженных боевиков ворвались в роддом и начали перестрелку с охраной. Местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщают о минимум четверых жертвах со стороны мирных людей, а также пострадавших, в числе которых - роженица.

Также мы сообщали, что французского священника посадили в тюрьму на 5 лет за сексуальное насилие над десятками детей, которое он совершал в 1970-х, 1980-х и начале 1990-х годов.

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