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Подавился пакетом: страшная смерть малыша в Днепре

В Днепре произошел смертельный случай с ребенком 6 месяцев

сегодня, 17:14
Автор:

• Таисия Ерохина

Подавился пакетом: страшная смерть малыша в Днепре

В Днепре полугодовалый ребенок умер из-за того, что подавился полиэтиленовым пакетом. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на директора областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Ужасный случай произошел вчера, 18 мая. Так, малыш нашел пакет и потянул его в рот, но полиэтилен помешал работе верхних дыхательных путей. Родители, увидев, что малыш подавился пакетом, обратились в скорую помощь. Врачи прибыли на подмогу и около 45 минут проводили сердечно-легочную реанимацию. Увы, но усилия медиков не помогли, и, к сожалению, малыша спасти не удалось.

Напомним, в США муж принял роды у своей жены на автостоянке возле больницы, а для перевязки пуповины использовал медицинскую маску для лица. Появились фото родителей и малыша, героев этой невероятной истории рождения.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Украине в мае утонуло уже 38 человек: спасатели призывают отказаться от купания во время карантина. В ГСЧС Украины на время карантина просят граждан отказаться от прогулок возле водоемов, купания и рыбалки на плавсредствах.


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Источник: https://dp.informator.ua/2020/05/19/v-dnepre-6-mesyachnyj-rebenok-podavilsya-polietilenovym-paketom-i-umer/
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