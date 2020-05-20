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Возле Никополя под грузовиком обвалился мост (ФОТО, ВИДЕО)

Пока президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал о необходимости градостроительства, вблизи Никополя под фурой обрушился мост

сегодня, 13:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Возле Никополя под грузовиком обвалился мост (ФОТО, ВИДЕО)

Вблизи Никополя разрушился под грузовиком автомобильный мост. Об этом говорится в сообщении областной ГСЧС.

Так, около 10:00 в селе Алексеевка Никопольского района фура Iveco двигалась автомобильным мостом через Алексеевский залив Каховского водохранилища и произошло разрушение одной из секций моста.

Как сообщают спасатели, мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий – Запорожье, находится в собственности Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

К счастью, в результате происшествия нет погибших и пострадавших.

Причины разрушения моста пока неизвестны, организован объезд.

Как сообщают местные СМИ, в реку началось выливаться топливо. Добавим, что местные жители пришли на помощь в ситуации с грузовиком, который повис из-за аварии на остатках конструкции.


Напомним, в Одессе обвалился дом. Во время обвала дома в Одессе были разрушены квартиры на трех этажах, в которых жили 17 человек. Сейчас спасатели начали демонтировать стену дома.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в ЮАР для туристов строят "железнодорожный" отель, что поднимается на заброшенном мосту (ФОТО).


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Источник: https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/25047.html
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