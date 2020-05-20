Возле Никополя под грузовиком обвалился мост (ФОТО, ВИДЕО)

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Вблизи Никополя разрушился под грузовиком автомобильный мост. Об этом говорится в сообщении областной ГСЧС.
Так, около 10:00 в селе Алексеевка Никопольского района фура Iveco двигалась автомобильным мостом через Алексеевский залив Каховского водохранилища и произошло разрушение одной из секций моста.
Как сообщают спасатели, мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий – Запорожье, находится в собственности Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.
К счастью, в результате происшествия нет погибших и пострадавших.
Причины разрушения моста пока неизвестны, организован объезд.
Как сообщают местные СМИ, в реку началось выливаться топливо. Добавим, что местные жители пришли на помощь в ситуации с грузовиком, который повис из-за аварии на остатках конструкции.
Напомним, в Одессе обвалился дом. Во время обвала дома в Одессе были разрушены квартиры на трех этажах, в которых жили 17 человек. Сейчас спасатели начали демонтировать стену дома.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в ЮАР для туристов строят "железнодорожный" отель, что поднимается на заброшенном мосту (ФОТО).
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