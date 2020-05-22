Жуткое ДТП на трассе Киев-Одесса: погиб ребенок и 3 взрослых

Сегодня утром на трассе Киев-Одесса, вблизи города Жашков, произошла страшная авария, унесшая жизни 4 человек. Об этом информирует МВД Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ДТП с лобовым столкновением является одним из самых ужасных и обычно имеет фатальные последствия. По предварительным данным, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, однако не убедился, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна. Поэтому произошло лобовое столкновение с ВАЗ 21114. Тогда как грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota, совершил резкий маневр, из-за чего перевернулся.

В ДТП погибли 3 взрослых и 6-летний мальчик, которые ехали в ВАЗ. Отметим, что всего в авто было 6 человек: по двое мужчин, женщин и детей. Еще одна женщина с 4-летней девочкой попали в больницу, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Toyota еще двое пострадавших: дети в возрасте 4 и 11 лет, которые тоже были госпитализированы.

В МВД отметили, что ни в одном автомобиле для кого-либо из детей не было автокресел.

Добавим, что с начала года по апрель в Украине из-за выезда на "встречку" произошло 441 ДТП, из которых 178 - аварии с пострадавшими, всего погибло 42 человека.

Напомним, что в Индии произошло крупное ДТП: десятки жертв.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Украине возобновили экзамены на водительские права: еще одно смягчение карантина.

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