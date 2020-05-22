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В Украине возобновили экзамены на водительские права: еще одно смягчение карантина

В МВД Украины рассказали, как будут проходить экзамены по вождению с 22 мая

сегодня, 14:31
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украине возобновили экзамены на водительские права: еще одно смягчение карантина

В Украине правительство продлило карантин до 22 июня, но с более мягкими ограничениями. В том числе, с 22 мая восстанавливают практические экзамены по навыкам управления транспортными средствами сервисные центры МВД. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Конечно же, из-за карантина, процедура будет иметь определенные правила. Речь идет о соблюдении обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий: в машине не могут одновременно находиться более 2 человек, у ученика и инструктора должны отсутствовать явные признаки ОРВИ, а также всем следует быть одетыми в защитные маски.

В сообщении отмечается, что тем, кто желает пройти практический экзамен и получить водительские права, необходимо записаться по номеру телефона в тот сервисный центр МВД, где сдавали теорию. Добавим, что результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение 3 месяцев, но в этот срок не входит период с 19 марта по 21 мая текущего года.

Напомним, в начале мая в Украине открылись сервисные центры МВД, но некоторые услуги были поставлены на паузу.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что правительство изменило правила дорожного движения для такси.


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Источник: https://hsc.gov.ua/2020/05/22/prijnyattya-praktichnih-ispitiv-u-servisnih-tsentriv-mvs-vidnovleno/
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