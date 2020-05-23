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В МВД подтвердили смерть нардепа Давыденко: первые подробности

Замминистра МВД Антон Геращенко рассказал, где нашли мертвое тело нардепа Валерия Давиденко

сегодня, 20:15 579
Автор:

• Таисия Ерохина

В МВД подтвердили смерть нардепа Давыденко: первые подробности

В МВД Украины подтвердили, что нардеп Валерий Давиденко мертв. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы, - говорится в сообщении. - На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины".

Геращенко добавил, что полиция и прокуратура буду проверять все возможные версии произошедшей трагедии.

Напомним, народный депутат от группы "Доверия" Валерий Давиденко найден мертвым, об этом сообщил нардеп Илья Кива. По его словам, в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением.

Ранее мы писали, что депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трёхлетнего сына которого застрелили киллеры, дал эмоциональное интервью порталу "Комментарии". Соболев рассказал, кто и зачем по-прежнему хочет с ним расправиться, почему покрывается имя заказчика и объяснил, почему не пытается вернуть в Украину организатора преступления, имя и местонахождение которого ему известно.


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Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7
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