Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.05.2020

BTC/USD

9175.91

ETH/USD

208.11

LTC/USD

44.02

НБУ 23.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Смерть нардепа Давыденко: полиция открыла дело, появились фото и видео с места происшествия (ФОТО 18+)
НОВОСТИ Все новости

Смерть нардепа Давыденко: полиция открыла дело, появились фото и видео с места происшествия (ФОТО 18+)

Полиция открыла дело по факту смерти нардепа Валерия Давыденко, которого нашли мертвым в туалете офиса в Киеве сегодня

сегодня, 21:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Смерть нардепа Давыденко: полиция открыла дело, появились фото и видео с места происшествия (ФОТО 18+)

По факту смерти народного депутата Украины Валерия Давыденко полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

picture

По предварительным данным, 23 мая в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни нардепа Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщает в Facebook, что полиция рассматривает версию самоубийства как основную.

Напомним, народный депутат от группы "Доверия" Валерий Давиденко найден мертвым, об этом сообщил нардеп Илья Кива. По его словам, в офисе народного депутата Давыденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением.

Затем в МВД Украины подтвердили, что нардеп Валерий Давыденко мертв. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко. По его словам, проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины.

Геращенко добавил, что полиция и прокуратура буду проверять все возможные версии произошедшей трагедии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!