Смерть нардепа Давыденко: полиция открыла дело, появились фото и видео с места происшествия (ФОТО 18+)

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По факту смерти народного депутата Украины Валерия Давыденко полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
По предварительным данным, 23 мая в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни нардепа Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщает в Facebook, что полиция рассматривает версию самоубийства как основную.
Напомним, народный депутат от группы "Доверия" Валерий Давиденко найден мертвым, об этом сообщил нардеп Илья Кива. По его словам, в офисе народного депутата Давыденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением.
Затем в МВД Украины подтвердили, что нардеп Валерий Давыденко мертв. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко. По его словам, проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины.
Геращенко добавил, что полиция и прокуратура буду проверять все возможные версии произошедшей трагедии.
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