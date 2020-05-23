Смерть нардепа Давыденко: полиция открыла дело, появились фото и видео с места происшествия (ФОТО 18+)

По факту смерти народного депутата Украины Валерия Давыденко полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

По предварительным данным, 23 мая в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни нардепа Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщает в Facebook, что полиция рассматривает версию самоубийства как основную.

Напомним, народный депутат от группы "Доверия" Валерий Давиденко найден мертвым, об этом сообщил нардеп Илья Кива. По его словам, в офисе народного депутата Давыденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением.

Затем в МВД Украины подтвердили, что нардеп Валерий Давыденко мертв. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко. По его словам, проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины.

Геращенко добавил, что полиция и прокуратура буду проверять все возможные версии произошедшей трагедии.

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