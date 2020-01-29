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Прокуроры в деле Шеремета будут просить продлить срок расследования

Следователи по делу Шеремета будут просить продлить срок досудебного расследования на четыре месяца

сегодня, 04:30
Автор:

• Ольга Чародий

Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут просить Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия. Об этом передает Hromadske.

Срок досудебного расследования завершается в феврале. Однако его могут продлить до июня 2020 года. В частности, по словам прокурора, это необходимо "для установления истины в деле".

"Еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты, допросы и тому подобное", - сказал прокурор по делу Сергей Зузак, .

Напомним, Апелляционный суд Киева решил оставить в СИЗО подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко. Защита настаивала на изменении меры пресечения, аргументируя это тем, что прямых доказательств против подозреваемого следствие не предоставило. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по делу Шеремета допросили известного украинского певца. Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/slidchi-u-spravi-sheremeta-prositimut-prodovzhiti-strok-dosudovogo-rozsliduvannya-she-na-chotiri-misyaci
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