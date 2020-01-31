"Сюткин все": СБУ запретила въезд российскому музыканту

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Служба безопасности Украины отреагировала на многочисленные призывы не впускать российского артиста Валерия Сюткина в Украину, поскольку он открыто поддержал аннексию Крыма. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.
Так, исполнителю, популярному в 90-х годах, запрещен въезд в Украину, а пресс-служба СБУ пояснила, как работает процедура запрета, поскольку практически ежедневно получает множество запросов с требованием не допускать на территорию нашей страны то или иное иностранное лицо.
1.СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;
2. Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;
3. В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")
4. При наличии информации о зарубежных артистах, нарушивших правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживавших агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский продюсер раскритиковал Службу безопасности Украины за беспечность в отношении выступления российских музыкантов и актеров в Украине.
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