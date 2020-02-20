Стало известно время прилета в Украину самолета из Уханя

Лайнер авиакомпании SkyUp, на котором в Украину из Уханя летят наши эвакуированные земляки и группа иностранных граждан, в настоящее время находится над Черным морем и скоро приземлится в аэропорту Борисполь.

Все украинцы эвакуированы из КНР по собственному желанию из-за бушующего там коронавируса Covid-19. На операцию по доставке граждан потратили 4,5 миллиона гривен. Рейс из Уханя уже появился на табло аэропорта Борисполь.

В Киеве лайнер должен приземлиться 20 февраля в 07:45. Куда дальше повезут людей на двухнедельную обсервацию пока неизвестно.

Напомним, Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в регион и согласовала с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни.

Как сообщало издание "Комментарии", самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет в Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой. "

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