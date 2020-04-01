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Одесса устроила Юморину, не смотря на карантин

Чтобы не нарушать карантина, поучаствовать в одесской Юморине в этот раз можно, не выходя из дома.

сегодня, 12:11
Автор:

• Виолетта Комаровская

Одесса устроила Юморину, не смотря на карантин

Одесса устроила Юморину, не смотря на карантин. Но формат пришлось изменить. В этом году Юморина проходит онлайн - сообщили в городском Департаменте культуры. 

Традиционного красочного парада в этом году в Одессе не будет. От Юморины в том формате, в котором ее привыкли видеть завсегдатаи, пришлось отказаться из-за вспышки коронавируса. Собирать толпу людей в одном месте сейчас небезопасно. Но организаторы нашли выход. Юморину они все же решились провести, но в онлайн-режиме. 

Шутить и развлекать публику комики будут прямо из дому. Следить за всем происходящим можно на странице Департамента в Facebook из любой точки мира. Таким образом, чтобы поучаствовать в традиционной Юморине, впервые не нужно ехать в Одессу. 

Шутить по удаленке юмористы начали еще утром, а продлиться Юморина до вечера. На страничке в Facebook должны появиться выступления таких известных юмористов как Роман Карцев, Георгий Делиев, Борис Барский и Михаил Жванецкий. Присоединится к празднику и музыкальная группа "Деньги вперед". Кроме того, зрителям покажут видео-архив парадов прошлых годов. 

Впервые Юморину в Одессе устроили в 1973-м. Через три года власти запретили проводить праздник юмора. А возобновили традицию уже в 80-х. Дважды - в 2014 и 2015 - Юморину отменяли из-за траура. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что организаторы Евровидения устроят онлайн-концерт




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Источник: https://www.facebook.com/OdessaCT/?__tn__=kC-R&eid=ARCuoip6M7HcALTk3n17HfwHjSRCUnHM5N1MTh0dKKbQhIecM6gz-nFoATQVSnCL1WgSWjffLh-_MxhY&hc_ref=ARTnMs3SsJf9gkr3-fUABXogpmK3E_MC-fETs7euQCMK6AcntMIg5iJiUL8l7hVbykQ&fref=nf
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