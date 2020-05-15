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Известный баскетболист рассказал о вечеринке с Ким Чен Ыном, караоке и 18 «горячими» девушками

Бывший американский баскетболист Деннис Родман рассказал изданию New York Post о своем посещении Северной Кореи в 2013 году и ярком знакомстве с Ким Чен Ыном

сегодня, 10:20
Автор:

• Елена Волкова

Известный баскетболист рассказал о вечеринке с Ким Чен Ыном, караоке и 18 «горячими» девушками

Пока в мире обсуждают второе исчезновение диктатора Ким Чен Ына, его знакомые рассказывают о неизвестной до недавних пор натуре лидера КНДР, который любил повеселиться. Так, бывший американский баскетболист Деннис Родман рассказал изданию New York Post о своем посещении Северной Кореи в 2013 году и знакомстве с Ким Чен Ыном.

Родман говорит, что в Пхеньян он прибыл вместе с американской баскетбольной выставочной командой "Гарлем Глобтроттерс" и до того времени ничего не знал о Северной Корее. После игры к Родману подошел Ким Чен Ын. 

"Он спросил: "Тебе нравится моя страна?", и я ответил: "Да, она в порядке, она крутая, все окей, – вспоминает спортсмен, который тогда принял приглашение Ким Чен Ына на ужин. - Я помню: мы ужинаем, и мы пьяные вусмерть, он (Ким Чен Ын, - ред.) начинает петь в караоке, и я понятия не имею, что он поет". 

После разогрева водкой, говорит Родман, к ним присоединились 18 "горячих" женщин, которые исполнили главную песню из ТВ-шоу 1978 года под названием "Даллас". За эту команду спортсмен выступал в 2000-х.

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Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться почти месяц назад. Сначала северокорейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. Кроме того, некоторые СМИ  заявили о том, что Ким Чен Ын мертв. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

На публике диктатор якобы появился 2 мая. Лидер Северной Кореи посетил завод, информация о чем появилась в северокорейских СМИ. В разведке различных государств уверены: проблем со здоровьем у Ким Чен Ына не было, а его исчезновение было связано с опасностью заразиться коронавирусом.

Как ранее сообщали “Комментарии”, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который, казалось бы, только объявился после трехнедельного исчезновения, снова исчез по неизвестной причине. Об этом сообщает New York Post.  В разведке США говорят о том, что уже 12 дней лидера КНДР никто не видел, он не появлялся на людях и не делал никаких заявлений.


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Источник: comments.ua
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